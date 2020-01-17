Два штрафа за одно нарушение: водителям придется раскошелиться

Как ни парадоксально, но нарушители ПДД могут получить не одну, а сразу две квитанции на оплату штрафов за одно неправильное действие, сообщает DEITA.RU.

Дело в том, что в некоторых случаях незадачливый водитель нарушает сразу несколько правил, а, следовательно, должен будет оплатить денежное взыскание за каждый из них.

Одним из таких случаев является проезд на красный свет. В такой ситуации водитель не только игнорирует запрещающий сигнал светофора, но и пересекает стоп-линию перед ним, что само по себе является нарушением ПДД.

Ко второму случаю относится проезд автомобиля на полосу, предназначенную для автобусов. Здесь водителю приходится не только въехать на эту полосу, но и выехать из нее в последствии, а значит дважды пересечь сплошную, отделяющую место проезда автобусов от остальной дороги.

Ирина Елкина