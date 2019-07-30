В поселке Южно-Морской около Находки продолжаются работы по благоустройства сквера вокруг памятника погибшим в Великой Отечественной войне, сообщает DEITA.RU. Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

В настоящее время работы находятся в самом разгаре. Строители используют каждый день с хорошей погодой. При этом пасмурная погода помогает специалистам в озеленении территории. Так, уже сейчас рядом со сквером были высажены семена газонных трав, которые уже дали дружные всходы.

«На территории использовано два вида травосмеси. Уже сейчас видна разница в оттенках зелени. Также голубые ели, можжевельник и барбарис Тунберга хорошо перенесли транспортировку к новому месту», - рассказали в управлении благоустройства администрации Находки.

Помимо этого дизайнеры сделают большой цветник общей площадью в 500 квадратных метров. Рабочие же готовят площадку для отдыха, для укладки тротуарной плитки они уже создали многослойное основание. Вокруг сквера был установлен бордюрный камень, вдоль аллеи пешеходных дорожек появился бортовой камень.

Рабочим осталось смонтировать ливневую канализацию по периметру участка, вдоль тротуаров установить фонари, скамейки и уличные вазы для цветов.

Федеральные средства удалось привлечь в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году на его реализацию Приморью было выделено 650 миллионов рублей.

Также в Находке будет отремонтирован сквер на улице Спортивной. На сегодня строители завершили там оформлять клумбы цветами, в ближайшее время там будет установлен игровой городок, тренажеры и трамплины для роликов и скейтбордов. Работы проходят в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ население Приморского края».

Иван Крышан