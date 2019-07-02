Пристегнутый ремень — это не просто важно, а очень важно. Это понимают все инспекторы ГИБДД, но, к сожалению, не все водители. За непристегнутый ремень в России предусмотрен штраф. Какие суммы в 2019 году придется заплатить водителям, рассказывает DEITA.RU.

1000 рублей заплатит водитель, если не пристегнулся сам;

500 рублей отдаст пассажир за то, что не обеспокоился о своей безопасности. В этом же случае придется заплатить еще 1000 рублей, но этот штраф придет на имя водителя. Именно он виноват в том, что не проследил за безалаберным пассажиром;

3000 рублей составляет штраф за непристёгнутого ребенка до 12 лет;

3000 рублей заплатит водитель, если в его автомобиле едет малолетний ребенок без специального удерживающего средства.

Стоит отметить, что существует ряд случаев, когда можно не платить за непристегнутый ремень. Речь идет о том, когда автомобиль стоит и если сломался удерживающий механизм. Во втором случае двигаться по трассе нужно с включенной аварийкой и со скорость до 30 километров в час.

Екатерина Брязгунова