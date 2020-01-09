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Два стадиона тотально реконструируют во что-то совсем новое во Владивостоке
Среди спортивных объектов, которые отремонтируют в 2020-м власти Владивостока, оказалось и два крупных городских стадиона. Под тотальную реконструкцию подпадут спортивные арены «Строитель и «Авангард», сообщает DEITA.RU
Что касается стадиона «Строитель» - в наступившем году его ожидает уже второй этап ремонтных работ. В 2019 там появилось футбольное поле, беговые дорожки обрели полагающееся им специальное покрытие. Городские власти уточняют, что предстоит сделать еще многое: общее благоустройство, и зрительские трибуны.
«Авангард» и его модернизация станут действительно значимыми вехами в истории городского спорта. Реконструкция предполагает превращение стадиона в многофункциональный культурно-спортивный комплекс – с трибунами под навесом, отдельными спортивными залами и многим, многим другим. В настоящий момент специалисты успели провести экспертизу проектно-сметной документации. Заключение по объекту – положительное.
Евгений Черёмухин