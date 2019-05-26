В ночь на воскресенье, 26 мая, в Тихом океане столкнулись два японских судна, сообщает DEITA.RU.

По имеющейся информации, происшествие случилось в 12 километрах от города Инубосаки в два часа ночи по местному времени. В результате одно грузовое судно, на котором находились пять человек, затонуло. Капитан спасен, остальные моряки пропали без вести.

Как пишет ТАСС, столкновение произошло в условиях плохой видимости из-за густого тумана. В поисково-спасательной операции задействованы вертолеты и катера.

Екатерина Брязгунова