Стоит ли прогреть двигатель автомобиля летом, сообщает DEITA.RU.

Даже изготовители авто не считают прогрев обязательной процедурой даже в холодное время года. И не все водители начинают с прогрева даже зимой. Что уж говорить о лете?

Но есть несомненные плюсы использования прогрева. У деталей автомобиля есть особая рабочая температура, поэтому лучше все-таки прогревать масло в движке, чтобы на нее выйти. Времени потребуется – секунд десять.

Также пожалейте двигатель и движок – не грузите их сразу же после начала движения, в первые несколько километров. За это время все необходимые детали в авто будут смазаны и примут нужный для работы размер. Тяговые характеристики станут оптимальными.

Анастасия Туркова