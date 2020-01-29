Два жителя Владивостока в 2020 году получат звание «Почетный гражданин»

Депутаты городской думы Владивостока предложили в 2020 году присвоить звание «Почетный гражданин города Владивостока» двум жителям в честь 160-летнего юбилея города и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает DEITA.RU. Поправки в соответствующий правовой акт обсудили на заседании комитета по социальной политике и делам ветеранов.

Как отметила председатель комитета Людмила Таран, на прошлый юбилей города проводилась такая же процедура, звание «Почетный гражданин города Владивостока» было присвоено двум горожанам. Также проектом вносится ряд изменений и уточнений, которые были разработаны юристами правового отдела городской думы.

Как пояснили депутатам специалисты на заседании комитета, проект муниципального акта предлагается внести следующие изменения, основное - в изменении количества награждаемых званием «Почетный гражданин города Владивостока», в этом году 2 - м горожанам будет присвоено званием. Также в представление будет включена обработка персональных данных согласно федерального законодательства и получение согласия кандидата на представление ему звания «Почетный гражданин города Владивостока. Изменяется и порядок голосования – решение считается принятым, если за кандидата проголосует большинство присутствующих членов комиссии. Если голоса разделяться пополам, то решающий голос останется за председателем комиссии. В настоящее время за кандидата должны отдать голоса 2/3 присутствующих членов комиссии, - рассказали специалисты правового отдела городской думы.

Сотрудники мэрии Владивостока внесли предложение по уточнению формулировок, которые необходимо поправить. Комитет по социальной политике и делам ветеранов рекомендовал Думе принять в трех чтениях проект МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 22.12.2008 № 103-МПА «Положение о звании «Почетный гражданин города Владивостока» — с учетом замечаний администрации города Владивостока (подготовка финансово-экономического обоснования).

Вторым вопросом депутаты рассмотрели изменения в муниципальный правовой акт МПА № 158, связанные с реализацией поручений Президента РФ по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. В частности, предлагается закрепить первоочередное право на предоставление мест в муниципальных образовательных организациях за детьми медицинских работников, врачей, медперсонала поликлиник и фельдшерских пунктов, оказывающих первичную санитарную и скорую медицинскую помощь. Данная норма будет способствовать закреплению персонала среднего звена в медучреждениях — в основном, это молодые женщины, имеющие маленьких детей; для занятости на условиях полного рабочего дня им необходимы льготы по первоочередному предоставлению мест в яслях, детских садах, школах, расположенных рядом с местом проживания. Похожие льготы имеют работники правоохранительной системы, других силовых структур, чья деятельность связана с особыми условиями труда.

«Данное предложение городской администрации очень правильное и актуальное, поэтому все присутствующие на заседании комитета депутаты единогласно поддержали его», - отметила председатель комитета Людмила Таран.

Комитет по социальной политике и делам ветеранов рекомендовал Думе принять в трех чтениях проект МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 15.12.2014 № 158-МПА «Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Владивостока».

Иван Крышан