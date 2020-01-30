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Две авиакомпании отменили рейсы из Владивостока в Китай
Часть авиакомпаний отменила запланированные на зиму рейсы по маршруту Владивосток-Китай, сообщили DEITA.RU в международном аэропорту Владивостока.
Так авиакомпания NordStar до конца зимы заморозила рейсы на Хайнань. Компания Nine air отменила маршруты в Иу до 19 февраля, а компания Pegas Fly временно не осуществляет перелеты в Янцзы. Компания «Аврора» также приостановила рейсы в Янцзы до 28 февраля. Однако представители компании утверждают, что это никак не связано с разразившейся в КНР эпидемией, и рейсы в другие города Китая идут по плану.
Согласно онлайн-табло на сайте международного аэропорта Владивостока, многие компании все еще осуществляют перелеты, и улететь в Китай можно хоть завтра.
Например, по запланированному расписанию утром 31 января можно улететь в Пекин с компанией S7 Airlines. А вечерним рейсом от авиакомпании Chengdu Airlines отправиться в Харбин.
Ирина Елкина