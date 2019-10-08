Две бабушки отдали мошенникам 9 млн рублей

Женщины стали жертвами мошенников, о которых часто предупреждают СМИ, сообщает DEITA.RU.



Две пенсионерки из Московской области написали в полицию заявления о том, что у них украли 9 млн рублей. У одной – 2 млн, а второй – 7 млн. Как пишет РИА Новости, женщины стали жертвами мошенников.

Сами пострадавшие так описали что именно с ними произошло. На телефоны позвонили якобы представители компании. Они предложили женщинам получить компенсации за товары, которые те раньше купили. Для того, чтобы получить деньги, достаточно было только продиктовать по телефону номер карты, а затем код, который пришел по смс.

Как только женщины сообщали код, с их карт исчезали деньги. Полицейские смогли задержать мошенников. Они находились в разных городах России: Москве, Тамбовской и Ульяновской областях.

Напомним, представители банков регулярно предупреждают клиентов: передавать коды из смс, а также трехзначный код с обратной стороны карты третьим лицам запрещено.

Елена Миронова