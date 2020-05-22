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Две дачные электрички запустят на выходных
Еще два дополнительных электропоезда выйдут на линию в субботу
и воскресенье, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ОАО «Экспресс Приморья».
Как рассказали приморские железнодорожники, ровно в 8 часов утра, по выходным, от платформы "Луговая" будет отправляться "дачный экспресс" до станции Раздольное. Он будет следовать без остановок на платформах и станциях на участке от Второй Речки до Угольной и на платформах Амурский залив и Совхозная. Отправление от Второй Речки в 8:16, от Угольной - в 8:36. Прибытие в Раздольное - в 9:27.
Еще один "дачный экспресс" будет курсировать по субботам и воскресениям от станции Кипарисово (отправление в 19:37), до станции Мыс Чуркин (прибытие в 21:01). Этот электропоезд также не будет останавливаться на платформах Совхозная и Амурский залив и на участке от Угольной до Второй Речки. Отправление от станции Угольная - в 20:17, отправление от станции Вторая Речка- в 20:38.