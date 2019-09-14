Две девушки разводят горожан банковской картой

Мошенничества с картами происходят не только удаленно, но и вживую. Новый вид развода оставил без некоторый суммы денег россиянку, сообщает DEITA.RU со ссылкой на источник в социальных сетях.

Схема такова: две юные девушки подходят к гражданину, представляются не местными и просят разрешения перевести вам деньги, чтобы вы в ответ отдали им эту сумму наличными. Они могут сказать, что не сумели найти банкомат, недавно попали в город и т.д.

После перевода на ватс апп мошенницы присылают вам чек и говорят, что с другого банка деньги будут довольно долго.

Расчет на то, что человеку некогда ждать, и что он поверит на слово. Таким образом злоумышленницы оставили жительницу Уссурийска без 500 рублей.

Анастасия Туркова