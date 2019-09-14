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Две главные проблемы в жизни назвали в Сбербанке
14 Сентябрь 2019, 01:45
Две главных проблемы в жизни россиян озвучил руководитель Сбербанка, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободную Прессу».
Глава кредитной организации уверен: это избыточное количество денег и их дефицит. Он добавил: вопрос о том, от чего возникает больше головной боли – риторический.
Речь об этом зашла во время выступления Грефа на финансовом форуме в Москве, в ходе его выступления.
Анастасия Туркова
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