Две главные проблемы в жизни назвали в Сбербанке

Две главных проблемы в жизни россиян озвучил руководитель Сбербанка, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободную Прессу».

Глава кредитной организации уверен: это избыточное количество денег и их дефицит. Он добавил: вопрос о том, от чего возникает больше головной боли – риторический.

Речь об этом зашла во время выступления Грефа на финансовом форуме в Москве, в ходе его выступления.

Анастасия Туркова