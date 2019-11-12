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Две иномарки столкнулись и улетели в овраг с водой

кюв

На Чугуевском перевале в Приморье перевернулись в кювет две иномарки, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает паблик dps_vl, две машины столкнулись на трассе, после чего съехали в кювет, полный воды. Один из автомобилей даже перевернулся, оказавшись крышей в воде. Информации о пострадавших пока не поступало.

«Приус постарался?», «Опять приус. У них всех как будто кнопка «сохраниться» есть, - шутят комментаторы, увидев на фото авто популярной марки.

«Сегодня утром после вчерашнего дождя было очень скользко. Ничего удивительного», - отмечают другие подписчики.

Отметим, что не так давно сразу несколько ведомств отмечали возможность транспортного коллапса ближе к концу рабочей недели. Так, в среду и четверг ожидается сильный ветер с дождем. Возможна гололедица, сильные заносы и метель на дорогах Приморского края. Информацию подтвердили в краевом МЧС, ГИБДД и Примгидромете. Все единогласно озвучили рекомендацию быть крайне осторожными на дорогах, по возможности не выезжать за пределы населенного пункта. Новичкам советовали вовсе не садиться за руль, пока не угаснет стихийное буйство.

Александра Маслова

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