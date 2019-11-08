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Две лампочки для бани по госпрограмме оценили в 4 миллиона
Огромный штраф повесили на женщину, которая просто участвовала в госпрограмме, сообщает DEITA.RU.
Жительница Ленинградской области решила воспользоваться госпрограммой по проведению электричества и подала заявку. Провода кинули к ее баньке на территории.
Как сообщает телеканал НТВ, всего в бане появилось 2 лампочки. И долг за месяца в размере 4 млн рублей. Дело в том, что баньку женщины забыли внести в документы и Ленэнерго посчитал, что женщина самовольно подключилась к электросети. За это и выписали штраф.
Если владелица бани не сможет доказать свою правоту в суде, ей придется всю жизнь выплачивать этот штраф. Кстати, работает женщина пенсионером за 8,5 тысяч рублей в месяц. Так что штраф еще и внукам по наследству перейдет.
Елена Миронова