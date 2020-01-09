Две недели в тундре: чукотский оленевод встретил Новый год без еды и выжил

Оленевода из Чукотского автономного округа нашли истощенным и замерзшим, но живым. Мужчина провел в тундре 16 дней и сумел выжить, несмотря на холод и отсутствие пропитания, сообщает DEITA.RU

Рыбацкий балок – небольшая самодельная (обычно, рыбацкая) хижина, главная задача которой в том, чтобы уменьшить контакт тела с промерзлой землёй. Именно это творение «фольклорной архитектуры» спасло мужчину от верной гибели.

21 декабря бригадир оленеводческой группы «Пионер» выдвинулся в село Рыркайпий на снегоходе, но в пути потерялся. В течение пяти дней он выходил на связь со спутникового телефона, после чего устройство связи село, и он остался один на один с холодом, голодом и хищниками тайги.

Несмотря ни на что 16 дней кряду чукотский оленевод боролся за жизнь, ожидая спасения. И оно пришло - в лице жителей городского округа Эгвекинот. Именно туда «занесло» мужчину. По словам спасателей, «попаданец» выглядел сильно исхудавшим из-за того, что ничего не ел, но в особой медицинской помощи не нуждался. Его состояние по прибытии в населенный пункт медики оценили, как удовлетворительное.

Евгений Черёмухин