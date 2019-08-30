Дизайнер-архитектор человеческого тела и IT-менеджер здоровья – подобные замысловатые профессии в скором времени может появиться в России, сообщает DEITA.RU.

По словам заместителя министра здравоохранения Татьяны Семёновой, которая поделилась своими предположениями с News.ru, две новых медицинских специальности может появиться в России.

Предполагается, что архитектор тела будет выполнять функции наряду с пластическим хирургом – планировать идеальное тело и его конечности сообразно пожеланиям пациента.

IT-менеджер в свою очередь будет вести контроль за состоянием здоровья подопечных при помощи электронного наблюдения. Гаджеты помогут специалисту смоделировать правильное лечение для пациента.

Несмотря на то, что описание профессий звучит, по меньшей мере, странно, Татьяна Семёнова отмечает, что о некоторых современных профессиях люди всего несколько лет назад не имели представления. Поэтому подобные профессии вполне могут появиться в России в скором времени, при этом обучать на них могут начать уже со следующего года.

Софья Корф