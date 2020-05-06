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Две схемы роста безработицы озвучили эксперты
На данный момент страна находится в самом начале роста безработицы
Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов предполагает, что рост безработицы в РФ может пойти по двум вариантам – оптимистичному и пессимистичному, сообщает ИА DEITA.RU.
В первом случае количество безработных в стране возрастет чуть более чем на семь процентов и остановится на отметке в 5 млн человек, полагает Александр Сафонов. При втором варианте, который профессор назвал пессимистичным, безработица коснётся 7 млн человек и составит десять с половиной процентов, пишут «РИА новости».
Эксперт предполагает, что наиболее возможен оптимистичный сценарий благодаря ряду факторов – большой занятости в бюджетном сегменте, административным отпускам, а также приоритету сокращения расходов на оплату труда и персонала над увольнениями.
Специалист предполагает, что в первую очередь оптимизация направится по пути снижения заплаты.
Похвастаться стабильностью смогут работники сферы бюджета – врачи и учителя, например. В сфере бюджета задействовано 14 млн россиян, напоминает профессор.
Стоит отметить, что в России коронавирус обнаружили у 145 286 человек, выздоровели свыше 18 тысяч человек, зафиксировано 1356 летальных исходов.
Ранее сообщалось, что в апреле начали фиксировать больше жалоб на домашнее насилие. Количество обращений возросло с порядка шести тысяч (в марте) до более чем 13 тысяч обращений.