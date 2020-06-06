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Две смертельные ошибки при обгоне фуры
Лучше поучиться на чужих ошибках
Еле едущий по узкой дороге большегруз, собирающий за собой хвост машин с раздраженными водителями – такое видел каждый. Но есть вещи, которые нужно знать перед тем, как идти на обгон, сообщает ИА DEITA.RU.
Идея обогнать сразу несколько машин – плохая, даже если кажется, что все пройдет гладко. Обгон требует существенного набора скорости, а это значит, что встречный автомобиль появится очень быстро и будет ехать навстречу тоже очень быстро. Чем меньше водитель находится на полосе встречного движения, тем лучше.
Мысль пристроиться в хвост уже начавшей обгон машине может показаться осмотрительной, но, по факту, она очень опасна. Из-за кузова впереди идущего авто невозможно действительно хорошо видеть дорогу, а значит, быть готовым среагировать на изменение ситуации. Кроме того, водитель впереди может планировать занять совсем небольшое место перед машиной, которую хочет обогнать – и тогда вы будете вынуждены оставаться на встречке до тех пор, пока не появится новый разрыв (а освобожденное место при плотном движении наверняка уже будет занято).