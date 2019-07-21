Полмиллиона рублей в месяц могут получать во Владивостоке судовой электромеханик и наладчик оборудования Baader, сообщает DEITA.RU. Именно такие вакансии можно увидеть на популярной доске объявлений Farpost.

Требования для судового механика невелики. Нужно иметь опыт работы от трех лет и обязательное высшее образование, иначе на эту работу не возьмут. Кроме того, необходимо иметь заграничный паспорт, УЛМ, документы и медицинскую комиссию. «Опыт работы типах судов стеркодер, голубые, автоматчик, знание тралового комплекса "Пентагон"», — говорится в объявлении.

Наладчик оборудования требуется на суда типа БМРТ. Здесь следует иметь пятилетний опыт работы, при этом высшее образование не обязательно. Важно, чтобы во время всего плавания технологическое оборудование оставалось в исправном состоянии. Кроме того, придется постоянно проводить плановые осмотры оборудования и делать многое другое.

Екатерина Брязгунова