Две важные дороги закрыли из-за гололеда

Несколько населенных пунктов на Сахалине оказались практически отрезаны от «большой земли», сообщает DEITA.RU.

Как сообщает региональное МЧС, участок дороги между селом Огоньки и Невельском, а также трасса между городам Невельск и Холмск временно закрыта для движения автомобилей.

Это связано с серьезным гололедом и обледенением на данных участках дороги.

Местные синоптики отмечают, что гололедица в области продержится и 18 декабря – кроме того, в регионе ожидается мокрый снег.

Отметим, что довольно схожая ситуация сегодня и в Приморском крае. С утра отмечалось несколько случаев съезда авто с основной трассы в кювет. Кроме того, было довольно большое количество ДТП, из них зафиксирован смертельный случай с внедорожником.

Александра Маслова