Две юные жительницы Приморья подрались на детской площадке

Приморская полиция заинтересовалась конфликтом, который возник между двумя юными жительницами Лесозаводска. Видео драки уже попало в соцсети, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в полиции, на видео попали кадры того, как 19-летняя местная жительница наносит удары своей 18-летней знакомой.

По словам очевидцев, в какой-то момент старшая из оппоненток схватила другую за волосы и ударила коленом в лицо.

Кстати, на видео заметно, что вокруг дерущихся собралась достаточно солидная толпа, но никто из них не стал разнимать девушек.

Сейчас полиция проводит всестороннюю проверку случившегося. Телефон, на котором сохранилось видео, изъят для экспертизы.