Стало известно, кто вскоре начнёт получать больше, сообщает DEITA.RU.

Генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов рассказал в эфире "Первого канала" о планах по поднятию зарплаты сотрудников службы на 20% за ближайшие полтора года.

По словам руководителя, процесс увеличения зарплата начнётся с Дальнего Востока. Затем программа по повышению заработка работников почты распространиться на все остальные территории страны.

Рост зарплат коснётся более чем 210 тысяч сотрудников. На эти цели будет выделено порядка 11,5 миллиардов рублей.

В программу повышения заработных плат вошли почтальоны, операторы почтовой связи, начальники отделений и их заместители.

Дмитрий Шевченко