В Арбитражный суд Приморского края Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства подала иск к АНО ДО «Дальневосточный институт международного образования ДВГУ» о привлечении второго к административной ответственности, сообщает DEITA.RU.

Как оказалось, у образовательного учреждения есть объект незавершенного строительства, расположенный на улице Стрелковая, 48. Это семиэтажное здание с техническим этажом и подвальным помещением степенью готовности 35%.

В мае прошлого года Инспекция РСН и КДС провела на объекте внеплановую выездную проверку, в ходе которой выявила нарушения. В 2017 году на «Дальневосточный институт международного образования ДВГУ» была возложена обязанность по предоставлению в инспекцию проекта на консервацию объекта и необходимых документов по консервации здания.

Однако в ходе проверки в 2018 году инспекция установила, что объект находится в заброшенном состоянии, строительство на нем не ведется, меры по консервации не были приняты, а предписание застройщик не исполнил. Спустя год инспекция по тем же причинам составила протокол и направила его в Арбитражный суд Приморского края для рассмотрения.

В итоге суд, рассмотрев заявление Инспекция РСН и КДС, отказал в привлечении АНО ДО «Дальневосточный институт международного образования ДВГУ» к административной ответственности.

Иван Крышан