Двигатель отказал у пассажирского самолета в воздухе

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Пятнадцатого сентября, в воскресенье, пассажирский Як-42 сел в красноярском аэропорту после подозрения в проблемах в работе двигателя, сообщает DEITA.RU со ссылкой на представителя краевого ГУ МЧС.

Неполадки в работе двигателя заставили самолет сесть в Красноярске. Экипаж передал информацию о поломке и запросил разрешения на посадку. Самолет приземлился без происшествий.

Борт шел маршрутом Талакан Уфа, заходя в Красноярск и Омск. Теперь сто шестнадцать его пассажиров и восемь членов экипажа ожидают решения авиакомпании о том, как действовать дальше.

Анастасия Туркова

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