Резидент ТОР «Надеждинская» СП «Мазда Соллерс» начинает отгрузки в Японию двигателей Mazda SkyActiv-G с завода во Владивостоке, сообщили DEITA.RU в компании.

Проектная мощность производства запланирована в объеме 50 тысяч двигателей в год. Все двигатели будут отправляться на экспорт в Японию.

Первые тестовые партии двигателей, помимо нескольких обязательных тестов на линии, подверглись специализированным проверкам в Японии. В том числе некоторые единицы двигателей тестировали до полного износа их ресурса. Все двигатели из пилотной серии успешно прошли испытания и признаны полностью соответствующими всем международным стандартам качества компании Mazda.

«Уникальность проекта заключается в том, что производство двигателей Mazda стало первым высокотехнологичным проектом на Дальнем Востоке, полностью интергированным в глобальную цепочку создания стоимости крупного международного концерна. Это большой прорыв с точки зрения признания компетенций, инвестиционной привлекательности и производственной конкурентоспособности нашей площадки на Дальнем Востоке», - отметил председатель Совета директоров ПАО «Соллерс» Вадим Швецов.

Дмитрий Санников