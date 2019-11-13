Движение 90 км/ч хотят запретить в России

Срок использования шипованной резины хотят сократить в России, сообщает DEITA.RU. С таким предложением выступили сотрудники госкомпании «Автодор».

На сегодняшний день на «шипах» можно ездить ровно три месяца — сначала сентября до конца мая. В общей сложности получается 273 дня из 365. По мнению специалистов, если этот срок сократить до 188 дней, то значительно уменьшится износ скоростных магистралей. Так как основной ущерб дорожному полотну, по котором автомобили двигаются более 70 километров в час, наносится именно зимой.

В связи с этим на законодательном уровне предлагается установить норматив, что на шипованных покрышках можно ездить всего лишь 188 дней, то есть чуть больше полугода. Тех, кто решит ослушаться возможной поправки, будут ждать штрафы.

При этом отмечает «Автодор» зимой на загородных трассах нужно установить скорость движения, которая не должна превышать 70 или 80 километров в час.

Напомним, что в России введены новые штрафы для водителей грузовиков и пассажирских автобусов с 1 ноября текущего года.

Екатерина Брязгунова