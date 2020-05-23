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Движение автомобилей ограничат в центре Владивостока

Владивосток, центр

С 23 по 29 мая в районе Корабельной набережной во Владивостоке будет действовать временная схема движения автомобилей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на администрацию города.

Изменения связаны с проведением работ по подключению к сетям бытовой канализации строящегося собора на центральной площади приморской столицы.

Из-за этого участок дороги, ведущий к Семёновской улице будет закрыт для движения. Здесь будут проводиться земляные работы.

Одновременно с этим будет организовано реверсивное движение на противоположной стороне дороги. Оно будет действовать на участке от Береговой, 2 до Корабельной набережной, 1а.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков.

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