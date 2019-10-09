Движение блокировано: серьезное ДТП произошло на трассе

Столкнулись два большегруза, сообщает DEITA.RU.



В среду, примерно в 20.00 в Смоляниново Приморского края призошло серьезное ДТП. Как сообщают очевидцы, на улице Шоссейной столкнулись два грузовика.

По неточным данным есть жертвы: к месту проследовала скорая и даже пожарная машины. Свидетели рассказывают, что одна из машин была загружена щебнем – из-за ДТП камень рассыпался на проезжую часть – движение почти полностью блокировано.

Местные жители и люди, которые в этот момент оказались в Смоляниново проездом, сообщают о том, что начинает собираться серьезная пробка.

Елена Миронова