Многокилометровая пробка блокировала движение на федеральной трассе Владивосток — Хабаровск в районе села Вольно-Надеждинское в субботу, 17 августа, сообщает DEITA.RU.

Машины толкаются со стороны дальневосточной столицы из-за проведения на данном участке ремонтных работ.

Судя по Яндекс.Картам, протяженность пробки составляет 6,7 километра. Средняя скорость, с которой двигаются автомобили, не превышает семи километров в час. На отдельных участках скорость снижается до пяти километров в час.

Напомним, из-за прохождения мощного тайфуна в Приморье размыта часть дорог, по некоторым из них проезд закрыт из-за высокой воды.

Екатерина Брязгунова



