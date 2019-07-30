Паводок в Сибири остановил движение по федеральной трассе Р-255, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ранним туром на дороге федерального значения «Сибирь» было остановлено движение всех видов транспорта. Причиной перекрытия трассы на участке в районе города Тулуна — выход воды из реки Ия.

Двигаться по трассе нельзя до особого распоряжения.

На данный момент переливы высотой до пяти сантиметров наблюдаются на двух участках. Их протяженность пока не превышает 100 метров.

Всем водителям спасатели крайне не рекомендуют выдвигаться в сторону города Тулуна в Иркутской области, чтобы избежать автомобильных заторов, а также несчастных случаев.

Напомним, в Хабаровском крае и Амурской области введены режимы ЧС из-за поднятия уровня воды.

Екатерина Брязгунова