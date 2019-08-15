Приморскую трассу в районе поворота на Тавричанку сковала внушительная пробка в четверг, 15 июля, сообщает DEITA.RU.

Судя по Картам. Яндекс, причина затора — ремонтные работы. Протяженность пробки в сторону Владивостока составляет почти три километра. Средняя скорость не превышает семи километров в час. В обратном направлении пробка несколько меньше, ее протяженность чуть больше 2,5 километра. И скорость повыше — 10 километров в час.

Местные автомобилисты уверяют, что стоят в пробке уже более получаса, а головы ее не видно.

Ситуация осложнена начавшимся повсеместно дождем.

Екатерина Брязгунова



