Из-за подтопления участков дорог во Владивостоке изменено движение автобусов, сообщили DEITA.RU в администрации города.

Из-за проливных дождей, подъема воды на некоторых участках городских магистралей и щебня, который нанесло с дорог и откосов, во Владивостоке замедлено движение трамваев и троллейбусов.

По информации управления транспорта администрации города, движение автобусов во Владивостоке изменено по причине подтопления в районе торгового центра «Зеленый остров». Все автобусы, следующие с Окатовой в сторону Золотого моста, идут в объезд по направлению Бурачка - кольцо Терешковой - Харьковская - «Черемушки» - Надибаидзе.

Автобусы 66-го маршрута следуют не по улице Невельского, а улицей выше - по Каплунова. Затруднено движение на улице Ладыгина из-за схода оползня.

Из-за большого подъема воды на улице Луговой замедлено движение трамваев. Оперативные службы ОАО «Электрический транспорт» стараются как можно быстрее прочистить пути и увести воду в коллекторы. При определенном уровне воды, говорят специалисты, движение трамвая попросту небезопасно.

Также замедленное движение из-за подтоплений на троллейбусных маршрутах № 5 и 11.

Дмитрий Санников