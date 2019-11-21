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Движение общественного транспорта в столице изменится

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Мэрия Владивостока представила горожанам проект новой схемы движения общественного транспорта. Об этом сообщает DEITA.RU.

Представители городской администрации отметили, что начиная с сегодняшнего дня каждый желающий может ознакомиться с разработанными схемами движения, перейдя по ссылке и скачав презентацию. По инициативе главы Владивостока Олега Гуменюка, до десятого декабря горожане могут внести поправки в любую из предложенных схем движения ОТ - специалисты мэрии уже принимают предложения владивостокцев, отправленные на электронную почту: bus@vlc.ru.

«Проект нужно тщательно доработать с учетом всех пожеланий горожан, ведь именно им предстоит каждый день извить на общественном транспорте. Утверждение новой схемы произойдет только после того, как жители Владивостока выскажут свое мнение», - заявил мэр после рассмотрения предложенной специалистами «Сити Транспорт Групп - Сибирь» схемы движения на основе исследования пассажиропотока Владивостока.

В ответ на это специалисты компании, проводившей исследование, отметили, что в ходе разработки проекта, которая заняла несколько месяцев, учитывались пожелания не только пассажиров, но и перевозчиков. В городском управлении транспорта пообещали, что вносимые изменения в проект будут проработаны так, чтобы не нанести вред авто-бизнесу Владивостока, на чьих автобусах, в том числе, ездят граждане.   

В мэрии пояснили, как правильно читать цветные обозначения в презентации схем движения общественного транспорта. Синим цветом обозначены уже действующие маршруты, а красным - изменения, которые были предложены депутатами, перевозчиками или общественностью. В документе представлены все девяноста три городских маршрута движения.

Кстати, предполагается, что новая схема заработает уже в начале две тысячи двадцатого года. В мэрии отметили, что дублирующие автобусные маршруты будут сокращены - городское движение предложено сократить до семидесяти двух направлений.

Екатерина Цой

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