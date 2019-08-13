13 Август 2019, 11:51
Движение перекрыто: фура потеряла свой груз на трассе
Источник изображения: DEITA.RU
Серьезное ДТП произошла в Приморье во вторник, 13 августа, сообщает DEITA.RU.
По словам очевидцев, в районе села Новомихайловка Чугуевского района фура рассыпала свой груз. По имеющейся информации, водитель не справился с управлением и не вошел в поворот.
Местные жители отметили, что самое интересное в полученных кадрах не сама авария, а состояние моста. Четко видно, что бетонные плиты просели на полметра, а может быть и больше.
«Как гаишники пустили, вообще, там ездить», — удивляются водители, ставшие свидетелями аварии.
Екатерина Брязгунова
Видео: DEITA.RU
‡агрузка...
Загрузка...