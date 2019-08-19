В России разработана концепция безопасности движения автомобилей без водителя, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Документ Минпромторга, опубликованный на портале правовой информации, призван снять административные барьеры и обеспечить взаимодействие беспилотных автомобилей с другими участниками дорожного движения.

Как отмечается в концепции ведомства, в этой связи большое внимание будет уделено взаимодействию беспилотника с дорожной инфраструктурой.

Для этого в ведомстве планируют использовать цифровые технологии, направленные на устранение мест концентрации ДТП, а также внедрить автоматизированные и роботизированные технологии организации дорожного движения и контроля за соблюдением ПДД.

Также предполагается, что беспилотные автомобили подключат к государственной автоматизированной системе ЭРА-ГЛОНАСС и оснастят все подобные машины "чёрными ящиками".

Дмитрий Шевченко