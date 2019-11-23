Движение по хабаровской трассе ограничено из-за гололеда

С полудня 23 ноября 2019 года на территории Еврейской автономной области введено ограничение движения на автодорогах, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС России по ЕАО.

Как рассказали спасатели, в связи с ухудшением дорожных условий, в превентивных целях введено ограничение движения для пассажирских автобусов сообщениями Биробиджан - Хабаровск, Биробиджан - Облучье, Биробиджан - с.Ленинское, Биробиджан – Амурзет, Биробиджан - Головино.

Движение автомобильного транспорта осуществляется по всем направлениям. Для расчистки автодорог привлечена группировка от дорожных служб в количестве 163 человек, 55 единиц техники.

Спасатели напоминают, что водителям нужно бы предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров, также стоит помнить о недопустимости езды в зимний период на изношенной и «летней» резине.

Между тем, в администрации городов и районов Приморья поступило предупреждение об ухудшении погодных условий. По данным Приморского УГМС ночью 24 ноября осадки распространятся на большую территорию края, наибольшее количество прогнозируется в юго-восточных районах (Владивостокский ГО, Находкинский ГО, Партизанский ГО, Партизанский МР, Лазовский МР, Хасанский МР) до 15-25мм за 12 часов и менее. Дожди во второй половине ночи в северных районах, утром на западе и юго-западе при температуре воздуха +1...-3 С перейдут в мокрый снег, снег. Местами на дорогах образуется гололедица.

Днем фронт будет отходить на восток края, в западной половине осадки в виде мокрого снега и снега ослабеют, на востоке сохранятся небольшие и умеренные осадки (дождь, переходящий в снег, снег). Днем местами в континентальной части края и на побережье усилится северный ветер до 11-16м/с, на побережье порывами до 23мс/с. Температурный фон понизится на 5-8 градусов по сравнению с субботним днем.

Дмитрий Санников