Одну из основных артерий города ждёт ремонт, сообщает DEITA.RU.

В воскресенье, 25 августа с 11.00 до 16.00 движение автомобильного транспорта по "Золотому Мосту" во Владивостоке будет ограничено.

Дорожные службы будут производить ремонт второго съезда в сторону мыса Чуркин. Прошедшие ливни сделали покрытие ещё более изношенным поэтому его восстановление требуется в оперативном порядке.

Ранее сообщалось, что на мосту в сторону из центра начали появляться новые ямы, которые с приходом сезона дождей уже не первый год становятся помехой для автомобилистов.

Дмитрий Шевченко