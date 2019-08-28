С понедельника, 2 сентября, с семи часов утра движение автомобилей весом более пяти тонн будет запрещено в самом сердце Владивостока, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в администрации Приморского края.

Проезд для таких машин будет действовать на участке дорог от пересечения с улицей Нижнепортовой до Светланской. Кроме того, проезда не будет от улицы Корабельная Набережная до дома №3б по улице Нижнепортовой. Отмечается, что это въезд в Торговый порт.

Схема движения будет изменена временно из-за проведения V Восточного экономического форума. Все вернется на круги своя уже в полночь в воскресенье, 8 сентября.

Напомним, ВЭФ пройдет с 4 по 6 сентября на острове Русском. Ожидается прибытие не только российского лидера Владимира Путина, но и глав других стран.

Екатерина Брязгунова