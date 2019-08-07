ДТП парализовало движение на низководном мосту Владивостока в среду, 7 августа, сообщает корреспондент DEITA.RU.

Движение фактически перекрыто со стороны дальневосточной столицы. Машины просто-напросто стоят. Движения никакого нет.

Судя по Яндекс. Картам, протяженность автомобильного затора составляет не менее 2,2 километра, и начинается он в районе Седанки.

Екатерина Брязгунова



