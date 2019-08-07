7 Август 2019, 15:34
«Движения нет» — столичный мост встал из-за аварии
Источник изображения: DEITA.RU
ДТП парализовало движение на низководном мосту Владивостока в среду, 7 августа, сообщает корреспондент DEITA.RU.
Движение фактически перекрыто со стороны дальневосточной столицы. Машины просто-напросто стоят. Движения никакого нет.
Судя по Яндекс. Картам, протяженность автомобильного затора составляет не менее 2,2 километра, и начинается он в районе Седанки.
Екатерина Брязгунова
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