Двоих рыбаков унесло в открытое море в Приморье

4 мая в полдень в находкинское отделение ДВРПСО поступило уведомление о том, что двоих рыбаков унесло в открытое море на резиновой лодке, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали спасатели, в районе Ливадии бухты Авангард двое уссурийских рыбаков вышли на промысел. Во время рыбалки поднялся сильный – до 20 м/с ветер, волна в шторм достигала 4 метров, и люди не смогли выгрести к берегу.

Находкинский отряд МЧС сразу же направился по сигналу бедствия – на помощь рыбакам пришли трое спасателей на одном плавсредстве.

Отмечается, что спасены были мужчина и женщина, оба жители Уссурийска. В происшествии никто не пострадал, лодка рыбаков также была доставлена на берег.



