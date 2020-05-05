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Двоих рыбаков унесло в открытое море в Приморье
Причиной стал сильный ветер и внезапно начавшийся шторм
4 мая в полдень в находкинское отделение ДВРПСО поступило уведомление о том, что двоих рыбаков унесло в открытое море на резиновой лодке, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали спасатели, в районе Ливадии бухты Авангард двое уссурийских рыбаков вышли на промысел. Во время рыбалки поднялся сильный – до 20 м/с ветер, волна в шторм достигала 4 метров, и люди не смогли выгрести к берегу.
Находкинский отряд МЧС сразу же направился по сигналу бедствия – на помощь рыбакам пришли трое спасателей на одном плавсредстве.
Отмечается, что спасены были мужчина и женщина, оба жители Уссурийска. В происшествии никто не пострадал, лодка рыбаков также была доставлена на берег.