В страну отправят человека с "президентской" биографией, сообщает DEITA.RU.

Германия готовится назначить нового посла в России. Эту должность, по данным издания Der Spiegel, займет бывший разведчик Геза Андреас фон Гейр, ныне работающий руководителем департамента политики в немецком министерстве обороны.

Гейр должен сменить нынешнего посла уже этим летом. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании германского правительства.

В издании также отметили, что возможный будущий посол является приближённым действующего немецкого министра обороны Урсулы фон дер Ляйен.

Дополнительно сообщается, что с 2004 по 2007 годы Гейр работал заместителем главы немецкой Федеральной разведывательной службы.

Примечательно, что президент России Владимир Путин в конце 80-х работал в КГБ на территории ГДР по линии разведки.