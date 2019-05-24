В страну отправят человека с "президентской" биографией, сообщает DEITA.RU.
Германия готовится назначить нового посла в России. Эту должность, по данным издания Der Spiegel, займет бывший разведчик Геза Андреас фон Гейр, ныне работающий руководителем департамента политики в немецком министерстве обороны.
Гейр должен сменить нынешнего посла уже этим летом. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании германского правительства.В издании также отметили, что возможный будущий посол является приближённым действующего немецкого министра обороны Урсулы фон дер Ляйен.
Дополнительно сообщается, что с 2004 по 2007 годы Гейр работал заместителем главы немецкой Федеральной разведывательной службы.
Примечательно, что президент России Владимир Путин в конце 80-х работал в КГБ на территории ГДР по линии разведки.
Дмитрий Шевченко