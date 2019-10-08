Двойные квитанции за услуги ЖКХ приходят приморцам

Жилищно-коммунальный коллапс вновь назревает в «любимом городе Путина». После попыток рейдерского захвата котельных Большого Камня жителям приходят двойные квитанции за услуги ЖКХ, сообщает DEITA.RU.

В Большом Камне продолжается неопределенность в сфере услуг ЖКХ – бывшая компания, занимавшаяся теплоснабжением города, АО «Теплоком», продолжает рассылать квитанции об уплате услуг ЖКХ жителям города. Мэрия расторгла с ней договор несколько месяцев назад, отдав это направление МУП «Горхоз», однако управляйка продолжает собирать деньги с горожан. На это уже отреагировали и прокуратура, и мэр города.

«Данная услуга оказывается всего 7 месяцев. Напишите заявления об оплате за этот период. Теплоком не провел работы за последние три года более чем на 70 млн рублей. Сегодня оплачивать им за НЕ оказанные услуги, работы - это СВЕРХ наглость! Что тут разбираться?!? У подобных коммерсантов в сознании ничего не меняется», - прокомментировал в популярном паблике мэр Большого Камня Андрюхин.

После он дописал, что предлагает оплачивать квитанции только за фактически оказанную услугу.

Помимо записей в социальных сетях о том, что не стоит оплачивать услуги ЖКХ компании Теплоком, подобные объявления висят на подъездах домов. Высказалась даже местная прокуратура, заявив, что в большекаменской межрайонной прокуратуре организована "горячая линия" по приему сообщений о нарушениях прав граждан в части выставления "двойных квитанций" по оплате услуги теплоснабжения, а также вопросов, касающихся нарушений при начале отопительного периода.

Отметим, что данная проблема беспокоит жителей города уже несколько месяцев. Подобные квитанции появились сразу же после того, как на городские котельные зашло предприятие МУП «Горхоз», ранее котельные арендовала компания АО «Теплоком», которая на протяжении последних лет была основным поставщиком тепла. Общая сумма по госконтрактам превышала миллиард рублей.

Еще ранее в июне неизвестные попытались организовать рейдерский захват городских котельных. Тогда так объявила городская администрация.

Иван Крышан