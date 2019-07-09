Скандал вокруг объектов ЖКХ в Большом Камне продолжает набирать обороты. Пока городские власти разбираются с тем, кто же должен давать горячую воду, люди вынуждены сидеть без нее и платить одновременно двум организациям, сообщает DEITA.RU.



Конфликт между бывшим и нынешним арендатором котельных в Большом Камне продолжается. Смена в одностороннем порядке хозяина ТЭК обернулась для города затяжным конфликтом, который закончился попыткой рейдерского захвата объектов ЖКХ. По документам с этого лета главным по городским котельным назначили МУП «Горхоз». Только вот АО «Теплоком», которое несколько лет занималось этой работой, с решением муниципальных властей несогласно и подало в суд.

Кроме того, сотрудники «Теплокома» упорно не пускали новых хозяев на котельные и теплопункты и даже пытались совершить рейдерский захват: ночью врывались в помещения и перекрывали горячую воду. Этим инцидентом сейчас занимаются правоохранительные органы, сообщали городские власти.

Ни одна из компаний не готова отступить, и пока они продолжают борьбу, страдают жители Большого Камня. Так, в начале июля жители получили платежки сразу от двух организаций: «Теплокома» и «Горхоза». Оба документа требуют от жильцов оплачивать услугу. МУП уведомил потребителей о том, что он оказывает им услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению с 6 июня. Прошлый же оператор письменно уведомил население, что квитанции за июнь, июль, а также август и сентябрь 2019 года необходимо оплачивать именно АО «Теплоком», и в случае неоплаты пригрозил взысканием задолженности в судебном порядке.

Кому платить, а главное – за что, если воду сначала отключили, потом дали на пару дней, а сейчас из под крана вместо горячей идет еле теплая вода, а в старом районе посреди лета вдруг затопили батареи? Люди надеются, что краевые власти наконец вмешаются в абсурдную ситуацию, и проблема наконец решится. Они боятся, что конфликт грозит срывом отопительного сезона в Большом Камне.

Примечательно, что побывавший на прошлой неделе в городе-ТОР губернатор Приморского края Олег Кожемяко обошел стороной болевую точку в ЖКХ. По крайней мере в рамках публичной повестки.

Ранее ИА DEITA.RU уже писало о ситуации с котельными в Большом Камне. По словам мэра города, по факту ночного захвата помещений уже написаны заявления в полицию.

Елена Миронова