По итогам первого полугодия 2019 года объемы жилищного строительства в Приморском крае упали на 13%, сообщает DEITA.RU по материалам Приморскстата.

Как отмечают приморские статистики, за первое полугодие 2019 года в регионе сдано в эксплуатацию 2515 квартир общей площадью 203,7 тысячи квадратных метров. Это на 13 % меньше, чем за январь-июнь 2018 года. Сильно снизилось строительство во Владивостоке: в столице Дальнего Востока построено 86 тысячи квадратных метров жилых домов, то есть на 30% меньше соответствующего периода прошлого года.

А вот ввод жилья населением по сравнению с первым полугодием 2019 года увеличился на 10%. Причем, в общем вводе жилья 56% (113.6 тысячи квадратных метров) составляют жилые дома, введённые индивидуальными застройщиками.

Вводилось жилье в эксплуатацию во всех районах и городах края (кроме Фокино). Наиболь­ший рост ввода жилья достигнут в Лазовском, Хорольском, Пограничном, Партизанском, Анучинском и Кировском районах, а также в городах Спасск-Дальний, Большой Камень и Находка.

По сравнению с январем-июнем прошлого года в 16 муниципальных образованиях края ввод жилья сни­зился: в Красноармейском, Ольгинском, Хасанском, Надеждинском, Шкотовском, Тернейском, Ханкайском, Яковлевском, Спасском и Чугуевском районах и в городах: Дальнереченск, Владивосток, Арсеньев, Партизанск, Уссурийск и Артем.

Любопытно, что средняя площадь одной квартиры, введенной в I полугодии 2019 года, составила по краю 81 квадратный метр. При этом, у возведенных организациями – 49.2 квадратных метров, а у построенных населением – 166.3 квадратных метра.

Дмитрий Санников