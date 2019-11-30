Дворец детского творчества отпраздновал свой юбилей

В пятницу в большом зале владивостокского Дворца детского творчества на Океанском проспекте, 34 состоялся грандиозный праздничный концерт в честь 80-летия досугово-образовательного центра. На сцене выступили лучшие коллективы ДДТ, сообщает DEITA.RU.

В Дворце детского творчества сегодня обучается около семи тысяч ребят всех возрастов, начиная с четырех лет. Многие из них занимаются вокалом, другие – танцами, а третьи осваивают театральные помосты. Кто-то из ребят уже давно записан на рукоделие, кто-то с малых лет обучается военному искусству, а кто-то – игре на музыкальных инструментах и всерьез рассматривает вариант поступления в ведущие музыкальные учреждения региона.

О многих творческих ансамблях ДДТ слышали не только в Приморье, но и далеко за его пределами. Такие коллективы, как «Витаминки», «Плясунья» и Улыбка», театры «Овация» и «Этюд» представляют Владивосток на самых различных творческих смотрах, включая международные.

Всего в Дворце детского творчества работает более сотни кружков – здесь каждый ребенок находит занятие себе по душе. В учреждении дополнительного образования работают уникальные педагоги, которые по-настоящему преданы своим воспитанникам и делу, отметила руководитель ДДТ Оксана Соловьёва.

фото: vlc.ru