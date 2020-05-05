Новости
Самоизолировались: приморские туристы застряли на отвесной скале
5 Май 2020, 11:45
Дворкович: «Кризис только начинается»
5 Май 2020, 11:15
Парочка ограбила приморского таксиста
5 Май 2020, 10:45
Годовые оценки школьникам выставят 15 мая
5 Май 2020, 10:40
Почти сотня за сутки: число заболевших коронавирусом в Приморье побило рекорд
5 Май 2020, 10:21
Двоих рыбаков унесло в открытое море в Приморье
5 Май 2020, 10:00
Облачность и дождь – синоптики о погоде в Приморье
5 Май 2020, 09:45
Более 60 автобусов не выйдут на рейс из Владивостока
5 Май 2020, 09:10
Дворкович: «Кризис только начинается»
Эксперт заявил о необходимых в будущем мерах поддержки бизнеса
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил о том, что масштабный экономический кризис только начинается, и основные его удары еще впереди, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет Газета.ру, Дворкович заявил о том, что на сегодняшний день принятых мер поддержки МСП хватает, однако, в июне-июле потребуются новые льготы и меры для бизнеса.
- Реальная работа этих мер будет видна только через несколько недель. Пока что не все заявленные системы эффективно реализуются на практике, - заявил председатель.
По предварительным прогнозам эксперта, поведение бизнеса вскоре изменится – экономика станет менее конкурентной, а бизнес – более консервативным.