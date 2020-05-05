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Дворкович: «Кризис только начинается»

Кризис

Эксперт заявил о необходимых в будущем мерах поддержки бизнеса

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил о том, что масштабный экономический кризис только начинается, и основные его удары еще впереди, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет Газета.ру, Дворкович заявил о том, что на сегодняшний день принятых мер поддержки МСП хватает, однако, в июне-июле потребуются новые льготы и меры для бизнеса.

- Реальная работа этих мер будет видна только через несколько недель. Пока что не все заявленные системы эффективно реализуются на практике, - заявил председатель.

По предварительным прогнозам эксперта, поведение бизнеса вскоре изменится – экономика станет менее конкурентной, а бизнес – более консервативным. 

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