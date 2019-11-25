Дворники устроили войну в столичном дворе

Несколько десятков сотрудников службы коммунального хозяйства подрались в одном из московских дворов, сообщает DEITA.RU.

О происшествии сообщил телеканал РЕН-ТВ. Драку зафиксировали средства уличного наблюдения и смартфоны зевак.

Дворники хаотично нападали друг на друга, нанося хаотичные удары. Часть из них использовала для атаки лопаты и ломы.

Около десятка нарушителей задержаны, остальные сумели сбежать от полиции. Причины такой агрессивной потасовки пока не известны.

Напомним, что на днях на премьере анимационного фильма в настоящей «войне» схлестнулось около сотни британских подростков. Некоторые из них были вооружены ножами и даже мачете. Полицейские задержали пятерых, особенно активно дававших отпор стражам порядка. Самой младшей из задержанных пять лет.

Александра Маслова