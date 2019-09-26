Дворовые территории благоустраивают в Приморье

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В Шкотовском районе придомовые территории приводят в порядок, сообщат DEITA.RU.
Новые лавочки, козырьки, пешие дорожки, проезды, ремонт и благоустройство скверов – в Шкотовском районе реализуют национальный проект «Жилье и городская среда». Четыре объекта уже готовы и сданы в эксплуатацию.
Для домочадцев этот проект имеет большое значение, ведь все именно он решила, что необходимо установить или отремонтировать у них в дворах. Также, приморцы следили за ходом всех строительных работ, а если у них возникали какие-то пожелания или замечание – сотрудники городской администрации быстро их устраняли и решали.
Чтобы в районе как можно большее количество дворов и общественных мест реконструировали и привели в порядок, было принято решение синхронизировать работы в рамках двух проектов: губернаторской программу “1000 дворов” и национального проекта «Жилье и городская среда». Это позволит не просто отремонтировать дворы, но и создаст целые благоустроенные территории и пространства.
Все национальные проекты и работы в крае реализуются благодаря государственной программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края».
Поэтому благоустройству придомовых территорий в крае уделяется такое большое значение. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Приморье ждут большие перемены, ведь планы масштабные. Только в этом году отремонтируют более 150 дворов, 70 парков, скверов, аллей и пешеходных зон. Сумма тоже внушительные, чтобы у приморцев были красивые, ухоженные и многофункциональные дворы ,а также различные развлекательные площадки, в том числе парки и скверы – из федерального, краевого и местного бюджета направлено более 650 миллионов рублей.
Екатерина Кононенко