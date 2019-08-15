В Сахалинской области до конца года сделают комфортными и уютными полторы сотни дворов и общественных пространств

Кипят строительные работы в районах островного региона. Здесь реализуется общероссийская программа «Формирование комфортной городской среды». В этом году ремонта дождутся свыше 130 дворов и 20 общественных пространств – на несколько десятков больше, чем в прошлом, сообщает DEITA.RU.

Задачу сделать городские и дворовые территории максимально комфортными для проживания в начале года поставил врио губернатора Валерий Лимаренко. По инициативе главы региона принято решение ремонтировать по 200-220 дворов в год, начиная с 2020-го.

«На неблагоустроенные дворы сахалинцы и курильчане жалуются практически на каждой рабочей встрече. Конкретные обращения сразу берем в работу, а за исполнением задач внимательно следим. Очевидно, что объемы ремонта надо наращивать. Жители Сахалинской области должны жить в комфортных условиях», – отметил глава региона Валерий Лимаренко.

Также было принято решение оборудовать детские площадки, ориентируясь, в том числе, на подростковый возраст. Дворовые территории будут оснащать и спортивными элементами, с учетом потребностей детей более старшего возраста – 14-15 лет. Поэтому совсем скоро сахалинские подростки смогут по достоинству оценить универсальные спортивные площадки.

Ремонт выполняется с учетом интересов самих жильцов. Поэтому властями к проектированию дворовых территорий привлекаются собственники жилья. Именно они понимают все тонкости и особенности жизни своего двора.

Все дворы и общественные пространства капитально благоустраиваются. Ведется ремонт инженерной инфраструктуры, проводятся работы на подземных коммуникациях. Только после этого заходят на благоустройство самой придомовой территории. Помимо этого, активно ремонтируются фасады и кровли домов, а с недавних пор выделяются бюджетные средства на ремонт подъездов – в этом году отремонтируют не менее 1,5 тысяч.

По мнению властей, благодаря ремонту, дворы станут местом притяжения жителей района. Все эти жилищные метаморфозы предназначены для того, чтобы понятие «свой двор» стало близко каждому жильцу. Реализация программы продолжится и в последующие годы.

Михаил Светлов