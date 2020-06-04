Двух кандидатов на звание «Почетного гражданина Владивостока» определила комиссия

В четверг, 4 июня, комиссия по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» предложила присвоить почетное звание двум кандидатам, которые будут представлены на ближайшем заседании Городской думы, сообщает ИА DEITA.RU.

В состав комиссии вошло девять человек, в работе смогло принять участие восемь, один член комиссии отсутствовал по причине болезни. Среди них по трое депутатов, представителей администрации Владивостока и двое почетных граждан. Депутатский корпус представляли председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов думы Людмила Таран, а также народные избранники Виктор Федоров и Василиса Ходнева. Администрацию города представили первый вице-мэр Ольга Козерацкая, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения Андрей Вишня и начальник управления муниципальной службы и кадров Татьяна Грачева. Почетных граждан Владивостока представляли Геннадий Лазарев и Владимир Чубай. В заседании комиссии также приняли участие председатель думы Андрей Брик и депутат Сергей Белов, представители общественных организаций.

Вначале заседание депутат Людмила Таран была выбрана председателем комиссии, ее заместителем Виктор Федоров, секретарем - Василиса Ходнева.

Всего на рассмотрение комиссии в установленный Положением о звании «Почетный гражданин города Владивостока» срок поступили документы на 12 кандидатов. Документы, поступившие после указанного срока, не рассматривались. Одно ходатайство было отозвано по причине смерти ветерана Великой Отечественной войны Хаима Моисеевича Гольдберга. По предложению председателя Думы города Владивостока Андрея Брика, участники заседания почтили память ушедшего из жизни участника Великой Отечественной войны минутой молчания.

На рассмотрение и рейтинговое голосование было вынесено одиннадцать кандидатур: президента Фонда «Артэтаж» Александра Городнего, мастера спорта по боксу, тренера высшей категории, председателя Приморского отделения общественной организации «Союз писателей России» Александра Ткачука, председателя Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергея Кондратенко, директора ООО «Профессорская клиника Едранова» Сергея Едранова, генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Вячеслава Мартыненко, председателя совета ветеранов войны и труда Дальневосточного морского пароходства Владимира Легецкого, профессора кафедры электрооборудования и автоматики судов электромеханического факультета ФГБУ «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» Владимира Веревкина, заслуженного работника культуры РФ, члена-корреспондента Международной Академии общественных наук Ивана Шевцова, капитана 1 ранга, подводника Сергея Кубынина, профессора ДВФУ, скульптора, заслуженного художника России Эдуарда Барсегова, директора научного издательства «Эксперт-Наука» Александра Бажина.

В итоге комиссия единогласно проголосовала за двух кандидатов: Сергея Кондратенко и Александра Ткачука.

Как отметила председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов думы Людмила Таран, решение комиссии будет в ближайшее время рассмотрено на заседании комитета, по итогам которого будет подготовлен проект решения Думы города Владивостока о присвоении почетного звания.

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Владивостока» будет принято на очередном заседании Думы города Владивостока.

«Оба кандидата достойные люди, чтобы носить это звание. Так, Сергей Константинович Кондратенко на протяжении многих лет является председателем городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, а Александр Алексеевич Ткачук -председателем Приморского отделения Союза писателей России, мастером спорта по боксу, посвятил много лет занятиям спортом с детьми», - отметила Людмила Таран.

Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик подчеркнул, что присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» является признание особых заслуг, которые внесли граждане в развитие города и продолжают вносить, чтобы Владивосток с каждым годом становился лучше.

«Сегодня, присутствуя в зале во время работы комиссии, убедился, что ее решение не было навязано. Каждый из присутствующих высказал свое мнение, а итоговое решение было принято коллегиально», - подчеркнул Андрей Брик.

Председатель Думы также добавил, что в перспективе Дума планирует принять муниципальные правовые акты, которые позволят наделить Почетных граждан города определенными льготами, однако в настоящее время это невозможно из-за дефицита бюджета.

Напомним, что в этом году звание «Почетный гражданин Владивостока» будет присвоено двум жителям краевой столицы. Связанно это с празднованием 160-летия города Владивостока. Наградить знаками «Почетный гражданин города Владивостока» граждан планируется к дню рождения города, однако дата может быть перенесена из-за эпидемиологической ситуации.